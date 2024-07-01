نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل 4 عناصر.. اتحاد الكرة يعلن تشكيل لجنة الحكام المصرية بعد إعادة الهيكلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن التشكيل الجديد للجنة الحكام المصرية وذلك عقب الاجتماع مع رئيسها فيتور بيريرا.

وتمت إعادة الهيكلة من جانب اتحاد الكرة برحيل 4 عناصر إضافة لوجود عناصر جديدة.

وجاء تشكيل اللجنة بعد الهيكلة كالآتي:-

فيتور بيريرا رئيس اللجنة، محمد فاروق نائب رئيس اللجنة حمدي القاضي، مجدي رزق، مسؤلي ملف تعينات حكام مباريات الدوري الممتاز حتى نهاية الموسم.

وانضم للتشكيل كلا من عزب حجاج مديرا للجنة وأيضا سامي فارق معد بدني.

وتم توجيه الشكر لكل من أحمد الجارجي، أحمد ساهر، سعيد عبدالغفار، محمد أبو خاطر.

ولم يعلن الاتحاد حول استمرار هذه التشكيلة بشكل دائم أو نهاية الموسم الحالي فقط.