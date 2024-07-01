نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الزاهد: 'كان نفسي أكون مُدرسة أو دكتورة أسنان' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة الشابة هنا الزاهد ضيفة مجلة enigma من خلال ڤيديو مصور يتم طرح مقاطع منه عبر حساب المجلة الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

وتحدثت الفنانة هنا الزاهد من خلال الحوار عن كواليس أحدث أعمالها والأعمال الأقرب إليها كما كشفت عن المهن التي كانت ترغب بها قبل دخولها عالم الفن، ويكشف لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية تفاصيل الحوار.



هنا الزاهد: كان نفسي أكون مُدرسة أو دكتورة أسنان

وكشفت الفنانة هنا الزاهد من خلال لقائها مع enigma عن المهن التي كانت ترغب بها قبل أن تصبح ممثلة، وقالت:

"أنا كنت نفسي أبقى ممثلة في الأول أو دكتورة أسنان وكنت بحب التمثيل من وأنا صغيرة بس عمري ما كنت أتوقع إني أبقى ممثلة".



وتابعت ‘ الزاهد’،: "عشان أنا كنت بحب أوي المسرح في المدرسة فـ كنت دايما بعمل مسرحيات وأشترط عليهم إسمي يبقى في الأول وأنا أصلا ولا شئ".



هنا الزاهد تكشف عن أكثر أعمالها التي أثرت عليها

وفي سياقٍ متصل كشفت الفنانة هنا الزاهد عن أكثر الأعمال التي أثرت عليها وهو مسلسل إقامة جبرية والذي سيتم عرضه قريبًا.



وقالت هنا الزاهد: "أكتر دور أثر عليا مسلسل إسمه إقامة جبرية لسة هينزل، ده أكتر دور كان صعب وروحت لدكتور نفساني ساعتها عشان يدربني على الدور ده"



آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد



ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة هنا الزاهد هو فيلم بعنوان فاصل من اللحظات اللذيذة، والذي تم عرضه في شهر أبريل الماضي لهذا العام الحالي 2024، وكان من الأفلام المنافسة في أفلام موسم عيد الفطر المُبارك، وهو فيلم كوميدي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والخيال حول "صالح ودرية" واللذان يواجهان الكثير من المشاكل في حياتهما، ومن ثمّ يجدان نفسهما في العوالم الموازية.

أبطال وصناع فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

شارك في بطولة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة عدد كبير من النجوم أبرزهم: هشام ماجد، هنا الزاهد، طه دسوقي، بيومي فؤاد محمد ثروت، نور قدري، وآخرين

والفيلم من تأليف شريف نجيب

وإخراج أحمد الجندي.