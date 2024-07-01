نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فرنسا المقبلة في ربع نهائي يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة الديوك في معرفة موعد مباراة فرنسا المقبلة بعد الفوز أمام بلجيكا بنتيجة 1-0 في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب "دوسيلدورف أرينا" في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة فرنسا المقبلة بعد الفوز أمام بلجيكا

يلتقي منتخب فرنسا الأول لكرة القدم مع الفائز من مواجهة البرتغال ضد سلوفينيا الجمعة المقبل 5-7-2024 على ملعب "فولكسبارك"، وذلك في إطار ربع نهائي كأس أمم أوروبا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة فرنسا ضد الفائز من مباراة البرتغال ضد سلوفينيا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة فرنسا ضد الفائز من مباراة البرتغال ضد سلوفينيا مساء الجمعة المقبلة، عبر قنواتها.