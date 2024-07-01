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أحمد جودة - القاهرة - ظهرت الإعلامية منى عبد الوهاب برفقة حسام صالح المدير التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك خلال كواليس المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين في دورته الثانية، والمقرر ان تقوم بتقديمه وانطلاقه بعد قليل، في نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة.

تفاصيل مهرجان العلمين في دورته الثانية

وتجري حاليا الاستعدادات والتجهيزات الأخيرة قبل بدء المؤتمر بعد قليل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من المهرجان باستضافة العديد من الفعاليات الفنية والترفيهية والرياضية المتنوعة، سيتم الإعلان خلال الموتمر عن الفعاليات التي ستشهدها الدورة الثانية من المهرجان.

موعد مهرجان العلمين في دورته الثانية

ستنطلق أولى فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، يوم 11 يوليو وتمتد حتى يوم 30 أغسطس، جرى تحصيص 60 بالمئة من أرباح المهرجان هذا العام لصالح أشقائنا في فلسطين.

المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين في دورته الثانية

ويذكر ان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عقدت اليوم، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين، وتجري حاليا الاستعدادات والتجهيزات الأخيرة قبل بدء المؤتمر بعد قليل، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن كافة الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية التي يشهدها المهرجان خلال العام الجاري على مدار شهور الصيف.

نبذة عن منى عبد الوهاب

حصلت على بكالوريوس علوم الإعلام من الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام قسم الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني، في عام2017 أعلنت خطوبتها من المخرج عمرو سلامة لكنهما انفصلا بعد ثمانية أشهر، قدمت العديد من البرامج الناجحة أبرزهم برنامج «تياترو»، والجزأين الأول والثاني من برنامج «الغش ممنوع»، والجزأين الأول والثاني من برنامج «الحكم بعد المزاولة» عام 2011، وبرنامج «أبو زعبل» في عام 2013، وبرنامج «مصارحة حرة» في عام 2015، وبرنامج «أهل المحبة» عام 2016، وغابت منى عبد الوهاب عن تقديم البرامج وكان آخر برامجها مصارحة حرة عام 2015،لكنها عادت إلى الأضواء من جديد بعد مشاركتها في إنتاج فيلم أميرة، أسست شركة نيو ڤيچين عام 2011، لتكون الوكيل الحصري لشبكة OSN، في إنتاج البرامج المصرية وكذلك اختيار والتعاقد على شراء وبيع البرامج.

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