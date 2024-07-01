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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الفوز على نظيره فريق الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم بالجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

المصري يفوز على الجونة 1/2 بالدوري

سجل هدف الأول للمصري عبد الرحيم دغموم في الدقيقة 19 بينما احرز الهدف الأول لفريق الجونة ارنو في الدقيقة 39.

سجل الهدف الثاني للنادي المصري فخر بن يوسف في الدقيقة 53.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النادي المصري ل48 نقطة ويحتل المركز الثالث بينما يتجمد رصيد الجونة ل 31 نقطة بالمركز31

وجاء تشكيل المصري في هذه المباراة ضم كل من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، كريم العراقي ، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، أمادو با ، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، عبد الرحيم دغموم ، حسين فيصل، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، عمرو موسى، محمود حمادة، ايزي ايميكا، حسن علي، يوسف الجوهري، سمير فكري ، ميدو جابر، صلاح محسن.

انطلقت هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأثنين وإقيمت على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية .

ادار هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من: حسني سلطان حكمًا للساحة ومعه كل من ماجد المليجي ومصطفى حسين كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد جمال حكمًا رابعًا، فيما يتولى حسام عزب مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله مصطفى مدحت.



نقلت هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.