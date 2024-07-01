نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد أمين رئيسًا لمهرجان "نبتة" للأطفال ضمن فاعليات مهرجان العلمين (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت الإعلامية منى عبد الوهاب، المنسق والمستشار الإعلامي لمهرجان العلمين، الفنان أحمد أمين، ضمن فاعليات المهرجان في دورته الثانية، والمقرر أن تقوم بفي نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة.

كلمة أحمد أمين خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين الدورة الثانية

ومن جانبه كشف النجم أحمد أمين، عن تفاصيل مهرجان العلمين في دورته الثانية قائلا:" لما بكون قريب من الأطفال بتعلم منهم كتير فيه حاجات افتقدناها لما كبرنا موجودة عند الاطفال خيال أوسع حب الحياة طاقة ونشاط نظرة مختلفة إيجابية لكل حاجة، الطفل ليستمتع لو بأقل بالإمكانيات.

تفاصيل مهرجان العلمين في دورته الثانية

وأضاف أحمد أمين، أن الأطفال لها حق في الوجود والأهتمام بها قائلًا:" الطفل مش فارق معاه سعر اللعبة ولكن يستكشف حاجة جديدة ويستمتع في اللحظة دي، الطفل له حق في الوجود، حق في الأمان والتعليم، لأنهم سيشكلون المستقبل ولهم حق المعرفة والثقافة والوعي.

وعن تفاصيل مهرجان "نبتة" كشف أحمد أمين عن كونه يدعم وتصنيع عوالم وقصص وشخصيات للأطفال وتقف بجانبهم وتشجعهم.

دعم الطفل من خلال مهرجان نبتة

وأضاف أمين، أن مهرجان نبتة سيشمل اقتصاديات الميديا وصناعة ميديا الأطفال قائلًا: الطفل من أول صفر إلى سن المراهقة، مضيفًا إلى أن المهرجان سيضم ورش الحكي وصناعة فيلم كرتون وورش لصناعة رواد الأعمال

ومسابقة نبتة لمحتوى الاطفال والنشء، الفئات أغنية للطفل وأفلام قصيرة أو روائية طويلة أو تصميم لمشروع جديد".

لجان تحكيم مهرجان نبتة

وأختتم أحمد أمين حديثة خلال المؤتمر الصحفي الذي بدء منذ قليل قائلًا:" سيضم مهرجان نبتة مسلسل للأطفال وكتابة المحتوى للطفل من الشعر والكتب وكتابة السيناريو مشيرًا إلى أن لجنة التحكيم في المهرجان، تنقسم لمجموعة من الخبراء والاكفال، وجوائز خاصة وتكريمات.

يذكر أن مهرجان العلمين، في دورته الثانية قد قرر تخصيص 60 في المئة من أرباح المهرجان لصالح أشقائنا في فلسطين.

أبرز حفلات مهرجان العلمين في دورته الأولى

وشهد مهرجان العلمين في دورته الأولى إقامة العديد من الحفلات الغنائية لكبار نجوم مصر والوطن العربي، أبرزهم محمد منير، إليسا، تامر حسني، أحمد سعد، تامر عاشور، حكيم وكوكبة من النجوم.

