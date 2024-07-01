نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف عكسي.. منتخب فرنسا يهزم بلجيكا ويتأهل لربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب فرنسا الأول إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا بعد الفوز أمام بلجيكا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "دوسيلدورف أرينا"، ضمن منافسات دور الـ16 باليورو 2024.

أحداث مباراة فرنسا ضد بلجيكا في كأس أمم أوروبا

نفذ كيفين دي بروين لاعب بلجيكا في الدقيقة 24 ركلة حرة عن طريق تسديدة مباشرة، ولكن أبعدها بقدمه حارس مرمى فرنسا.

وأرسل جول كوندي لاعب فرنسا في الدقيقة 33، عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ماركوس تورام برأسية، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وأطلق تشواميني لاعب فرنسا في الدقيقة 48 تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ولكن أبعدها ببراعة حارس مرمى بلجيكا من يسار مرماه إلى ركلة ركنية.

وصوب كيليان مبابي لاعب فرنسا في الدقيقة 78، تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكنها مرت أعلى العارضة.

وسدد كيفين دي بروين لاعب بلجيكا في الدقيقة 83، تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها حارس مرمى فرنسا.

وسجل جان فيرتونجن بالخطأ في مرماه أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح فرنسا في الدقيقة 85، بعد تسديدة من راندال كولو كواني من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم المدافع فيرتونجن وسكنت الشباك.