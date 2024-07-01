فخر بن يوسف أفضل لاعب في مباراة المصري والجونة بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - حصل فخر الدين بن يوسف مهاجم النادي المصري، على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت بين الفريق البورسعيدي ونظيره الجونة بالجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

بن يوسف أفضل لاعب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الفوز على نظيره فريق الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم بالجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

سجل هدف الأول للمصري عبد الرحيم دغموم في الدقيقة 19 بينما احرز الهدف الأول لفريق الجونة ارنو في الدقيقة 39.

سجل الهدف الثاني للنادي المصري فخر بن يوسف في الدقيقة 53.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النادي المصري ل48 نقطة ويحتل المركز الثالث بينما يتجمد رصيد الجونة ل 31 نقطة بالمركز31

وجاء تشكيل المصري في هذه المباراة ضم كل من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، كريم العراقي ، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، أمادو با ، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، عبد الرحيم دغموم ، حسين فيصل، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

انطلقت هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأثنين وإقيمت على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية .

ادار هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من: حسني سلطان حكمًا للساحة ومعه كل من ماجد المليجي ومصطفى حسين كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد جمال حكمًا رابعًا، فيما يتولى حسام عزب مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله مصطفى مدحت.