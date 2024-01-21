عاجل.. طارق السيد يكشف اسم مدرب الزمالك الأجنبي الجديد "الاتفاق تم"

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أحمد جودة - القاهرة - قال طارق السيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن إدارة نادي الزمالك الآن اقتربت بقوة من التعاقد مع جهاز فني أجنبي جديد لقيادة الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي.

طارق السيد يكشف اسم مدرب الزمالك الأجنبي الجديد

وقال طارق السيد فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" البلجيكي كارل هوفكينز مدرب الزمالك الجديد وتم التوصل لاتفاق معه من أجل قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، والمدرب يأتي معه ثنائي مساعد من بلجيكا".

وأضاف:" الزمالك قرر أن يكون المدرب القادم أجنبي من أجل قيادة الفريق، والمجلس يري أنه أيضا يحتاج للتعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووع نادي الزمالك بطولة الوحدة الودية من الدور نصف النهائي عقب الهزيمة من الوحدة الإماراتي بثلاثية مقابل هدف واحد في الدور نصف النهائي.