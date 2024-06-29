مجلس نقابة الموسبقيين يرحب بمقترح النقيب العام الفنان مصطفى كامل بزيادة فواتير علاج الأعضاء من ٣٥٠ إلى ٥٠٠ جنيه

القاهرة - محمد ابراهيم - رحب مجلس نقابة المهن الموسيقية بالاجماع بمقترح النقيب العام الفنان مصطفى كامل الذي طرحه مؤخرًا مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بزيادة فواتير ( مخصص العلاج الشهري ) لاعضاء الجمعية العممومية بنسبة 45 بالمائة من المبلغ السابق بزيادة 150 جنيه ليصبح المبلغ كاملًا 500 جنيه بدلًا من 350 لــ " روشتة العلاج "، و600 جنيه لــ " روشتة " الأمراض المزمنة

تفاصيل الاجتماع

وأكد الفنان مصطفى كامل نقيب موسيقيين مصر إنه سيعقد اجتماع لمجلس الادارة خلال الاسبوع الجاري لاتخاذ القرار بشكل رسمي والتوجيه ببدء التنفيذ من 1 يوليو المقبل.

وأعلن مؤخرا الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية تحقيق النقابة لإيرادات بلغت 227 مليون جنيه خلال مدة وجوده على مقعد النقيب خلال عام وسبعة أشهر فقط.

وأشار نقيب الموسيقيين إلى أنه تسلم الإيرادات 69 مليون جنيه فقط، بينما حقق هو ومجلسه الحالي في فترة عام ونصف فقط مبلغ 158 مليون جنيه ليصبح الإجمالي 227 مليون في طفرة غير مسبوقة على مستوى تحقيق الدخول المالية للنقابة.