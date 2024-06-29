عمرو دياب يطرح ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح النجم الكبير عمرو دياب، منذ قليل، ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

"الطعامة" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس ماستر أمير محروس.

من ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لإحياء حفل غنائي الليلة، في مراسي الساحل الشمالي، بمشاركة الدي جي العالمي آدم بورت.

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة والتي يحبها الجمهور.

حفلات أحياها عمرو دياب

وكان عمرو دياب، أحيا حفلين في موسم عيد الأضحى، الأول في بيروت السبت 15 يونيو، والثاني الثلاثاء 18 يونيو، في أرينا كوكاكولا دبي.

وطرح الهضبة قبل عيد الأضحى مباشرة أغنيتين هما "الطعامة" و"تتحبي" وتصدرتا تريند يوتيوب وتريند موقع التواصل الاجتماعي إكس.

كلمات أغنية الطعامة

ومن كلمات الأغنية: روحي ليك إنت طايرة بترفرف

نفسي تعرف الغلاوة ديا

مانا حياتي لاقيتها بتصفصف

علي حبيبي وروحي وعينيا

أموت أموت أنا في الطعامه ديا

في حاجه بينا حلوة بتريح

في المقابلة باينة اهي عليا

عايز افسر تاني واوضح

ده انت عامل حالة مزاجية

أموت أموت أنا في الطعامه ديا

على شفايفك سيل عسل نقط

لون عيونك جه وقضى عليا

ماهو طبيعي لو الشجر سَقط

عالخد تفاح دي جاذبية

أموت أموت أنا في الطعامه ديا

حفلات عمرو دياب المقبلة

جدير بالذكر إنه يستعد عمرو دياب لإحياء حفلًا غنائيًا في مراسي الساحل الشمالي يوم 29 يونيو المقبل.

ويشهد الحفل مشاركة الدي جي العالمي آدم بورت.

فيما أعلنت الجهات المنظمة لحفل النجم عمرو دياب في بيروت، عن نفاد جميع تذاكر الحفل عقب طرحها بساعة واحدة فقط، والتي من المفترض أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا.