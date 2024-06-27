نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. غارة إسرائيلية تستهدف مبنى شمال مدينة النبطية في عمق الجنوب اللبناني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة Rt بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن مساء اليوم الأربعاء، غارة جوية استهدفت مبنى شمال مدينة النبطية في عمق الجنوب اللبناني.

وأشارت مراسلة Rt إلى أن الغارة الإسرائيلية على مدينة النبطية استهدفت مبنى، وتسببت في حصول أضرار في المنازل المجاورة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وأكدت أن إصابة 5 أشخاص، إصاباتهم تراوحت بين طفيفة ومستقرة، بالإضافة إلى حالات اختناق في صفوف المواطنين.