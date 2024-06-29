نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد مجاهد: بيراميدز يستحق نقاط مباراة سموحة كاملة لو كانت المباراة خلال المسابقات الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة السابق، أحقية نادي بيراميدز، في الحصول على نقاط مباراة سموحة بعد إلغائها.

تصريحات رئيس اتحاد الكرة أسابق عن مباراة بيراميدز وسموحة

وألغى محمد سلامة ميدو، حكم مباراة سموحة وبيراميدز، التي جمعتهما مساء، الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات مسابقة الدوري، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية: " بيراميدز يستحق الحصول على نقاط مباراة سموحة كاملة، لو كان ما حدث في أي مباراة دولية أو قارية، في ظل انقطاع التيار الكهربائي لأي سبب".

وواصل: " الحريق لم يوقف المباراة وانقطاع التيار الكهربائي ليس ظرفا قهريا تحت أي حال من الأحوال، بالتالي البند واضح وصريح سواء في لوائح فيفا أو كاف أو اللوائح الداخلية، لذلك أنصح كل الأندية المصرية المشاركة في بطولات إفريقيا، لو تكرر ذلك الموقف وأنت صاحب الأرض سوف تحتسب خاسرا لأن الكاف والفيفا لا تعتبر ما حدث إلا تقصيرا من صاحب الأرض ".

وأتم: "القرار في النهاية يعود لرابطة الأندية سواء باحتساب نقاط المباراة لبيراميدز أو إعادتها كاملة أو إعادتها بإستكمالها من توقيت إيقافها".