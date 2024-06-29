ليفربول يحاول حسم صفقة معقدة من نيوكاسل يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي ليفربول، للتعاقد مع أحد نجوم نيوكاسل يونايتد وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تعزيز صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

ليفربول يريد ضم أنتوني جوردون

أبدى نادي ليفربول، اهتمامه بالتعاقد مع أنتوني جوردون جناح نيوكاسل، لتدعيم خط هجومه.

قال الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، أن نادي ليفربول يُقدر أنتوني جوردون، وتم إجراء محادثات رسمية مع نيوكاسل يونايتد في آخر 48 ساعة ولكن لم يتم الاتفاق على الصفقة.

وأضاف رومانو: “الطريقة الوحيدة لإعادة تفعيل خيار المحادثات هي في حالة خفض نيوكاسل للسعر وإلا لا توجد فرصة لاتمام الصفقة”.

وواصل: "يفضل نيوكاسل يونايتد بيع لاعبين آخرين مثل مينته بدلًا من جوردون".