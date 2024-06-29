نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقتها الخاصة.. نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت النجمة نوال الزغبي بعيد ميلادها، حيث شاركت صورة لها عبر حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت نوال الزغبي على الصور مهنئة نفسها: "بعيد ميلادي بتمنى رب العالمين يبعد عني وينجيني من أعدائي المنظورين وغير المنظورين ويعطيني الصحة والسعادة".





الأغاني المقبلة لـ نوال الزغبي

وتستعد نوال الزغبي لطرح أغنيتين جديدتين، الأولى مصرية بعنوان "قصر الشوق"، من كلمات فهد الزاهد وخالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح. أما الأغنية الثانية فهي خليجية بعنوان "القدر والشوق"، من كلمات فهد الزاهد وخالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع محمد عباس.

آخر أعمال نوال الزغبي

ويذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي خي أغنية "من باريس "والأغنية من كلمات خالد فرناس الحان ياسر نور، وتوزيع عمر عبدالفتاح، وميكس وماسترينغ ماهر صلاح.

كلمات أغنية من باريس





من حلاه العقل طاير

قلبا يشبه قلبي صاير

يدلل حقا يآمر لي حياتي كلها





من باريس عطره يجيلا

كل شي فيه مافي مثيلا

وسامة وجهه كفيله تَبهِر العالم لها





حبيبي سوى بلبلا

زينه صاير مشكلا

وانا جايا احلها قولولا جالك الطبيب





انت عيونك سحرها

وانا حيل أحبها

مفتون بعشقها انت ياعمري رهيب





بكل مكان ليه معجباته

من جماله ومن حلاته

جنن الناس بصفاته..اه يا ويلي من هواه

مشيته كلها هيبه

عيونه مره يا ناس غريبه

تسحر القلب وتصيبه من اول لحظه لقا



