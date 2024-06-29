نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. برشلونة يعلن رحيل نجمه إلى آيندهوفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت، انتقال أحد نجومه إلى آيندهوفن الهولندي بشكل رسمي وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

انتقال ديست إلى آيندهوفن

أشار نادي برشلونة خلال بيانه الرسمي، إلى التوصل لاتفاق بشأن انتقال الظهير الأمريكي سيرجينيو ديست إلى آيندهوفن الهولندي.

وجاء في بيان نادي برشلونة: “اتفاق بشأن انتقال سيرجينيو ديست إلى بي إس في آيندهوفن الهولندي، على أن يحتفظ برشلونة بحصة من قيمة انتقاله إلى ناد آخر مستقبلًا”.

ووافق نادي برشلونة، على انتقال ديست إلى آيندهوفن، بعد عودته من الإعارة وذلك لعدم الحاجة لخدماته في المرحلة المقبلة.

وكان ديست، الظهير الأيسر، قد انضم إلى برشلونة في أكتوبر 2020 قادماً من أياكس أمستردام، وتمت إعارته إلى ميلان الإيطالي في موسم 2022/23، ولعب الموسم الماضي ضمن صفوف آيندهوفن على سبيل الإعارة.

وخاض ديست، 72 مباراة بقميص فريق برشلونة بكافة البطولات وسجل 3 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة، وحقق معه لقب كأس ملك إسبانيا.