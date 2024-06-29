نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا.. هيثم نبيل يطرح "قلبي يا نيلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان هيثم نبيل لطرح اغنية جديدة له بعنوان "قلبي يا نيلة "خلال الفترة المقبلة ومن المقرر طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يذكر أن آخر أعمال هيثم نبيل أغنية "زى زمان" من ألحانه وكلمات سارة سعيد وتوزيع عادل حقى.



وتقول كلمات الاغنية: أنا عارف مفيش فرصة اشوفك تاني زي زمان.. أنا عايش حياة ناقصة بشوف الدنيا لون بهتان.. ده لو كان عمرنا بيرجع هعيده عشان أعيشهولك.. كلام أنا نفسى أقولهولك ده لو يجمع مابيننا مكان.. مكمل ناس بتحتاج لي وبحتاج لك يا أغلى الناس.. وبكتب في الغياب عنك غيابك موت الاحساس.. لانا بنساكي ولا بقدر أشوفك ماضي عدى خلاص.. بقيت عايش ومش عايز أقابل ناس ينسوني.. ولما يجيبوا يوم سيرتك تبان اوجاعي في عيوني.. وحشتيني يا أغلى الناس وجودك كان بيحييني.. ودايما حاجة ناقصاني ويوم بيجيب وراه التاني.. كإنك عايشة جوايا معايا وعني مابعدتيش.. ومهما البعد بيننا يطول ولا حاجة تنسيني.. مغيرش الفراق قلبي ولا حتي السنين قادرين.. يسموا اللي احنا فيه ذكرى برغم ان احنا متفارقين.. تغمض عيني أشوف صورتك تفتح قلبي يناديلك.. ده لو دائي الوحيد انتي أنا راضي اعيش بيه سنين



أول تجارب هيثم نبيل في التأليف السينمائي



من ناحية أخرى، يخوض المطرب والملحن هيثم نبيل أولى تجاربه في عالم التأليف السينمائى، حيث يدخل عالم السينما بقصة وسيناريو وحوار فيلم "عيسى" من إخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة الفنان خالد الصاوى ومينا مسعود وإسلام حافظ ورنا رئيس ونانسي صلاح ومحمود حجازى وسامي مغاوري والطفل أحمد من ذوي الهمم وآخرين، وينتمى إلى طبيعة أعمال الساسبنس الاجتماعى.