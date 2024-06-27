اتحاد الكرة يمنح الزمالك مهلة أسبوعا لسداد مديونية المشاركة فى الكونفدالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 09:32 مساءً - أبدى مسئولو اتحاد الكرة مرونة في ملف منح الرخصة الأفريقية لنادى الزمالك، للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل، في ظل المديونيات التي يعاني منها النادى الأبيض،خاصة أن المعايير المحددة بلائحة تراخيص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تشترط على الأندية بعدم وجود مستحقات متأخرة عن السداد تجاه اللاعبين والمدربين السابقين أو الحاليين.

ويرحب اتحاد الكرة بالحلول الودية حتى لا يتهيأ للرأي العام أن الجبلاية تتعنت ضد الزمالك، وتم الدليل على ذلك أنهم بمنح النادى الأبيض مهله إضافية أسبوعا حيث كان من المفترض السداد 30 يونيه الجارى ولكنه حصل على موافقة كاف لتمديد مهلة السداد حتى الخامس من يوليو المقبل، لكن بشرط تسديد الزمالك جزء من المديونية والحصول على ما يفيد ذلك، ما يساعد على حل الأزمة، خاصة وأن إقرار الجبلاية بمنح الزمالك رخصة المشاركة بدون سداد المديونية سيعرضه لعقوبات من كاف.

وشدد مسئولو اتحاد الكرة على نظرائهم فى الزمالك ضرورة سداد جزء من المديونيات المستحقة عليهم للاعبين والمدربين السابقين وعلى رأسهم المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق ومساعدى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني السابق للزمالك والبرتغالى جايمى باتشيكو مدرب الفريق الأسبق، من أجل الوصول إلى حلول قانونية، بما يضمن نزاهة الحصول على رخصة وعدم اعتراض الاتحاد الأفريقي .

الزمالك من جانبه أبلغ الجبلاية عدم القدرة في الوقت الحالي على سداد أى مديونية،بعدها تواصل مسئولو النادى الأبيض مع هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وطلبوا منه التدخل في الأزمة، والأخير قام باتصالاته داخل الكاف لمعرفة الموقف النهائي لحل الأزمة.

وتؤكد اللائحة التي استعان بها الزمالك أن النادى يحق له تجديد رخصته الأفريقية لأن الزمالك لم يكن عليه أي مديونية خاصة بـ خالد بو طيب أو غيره حتى تاريخ 31 مارس 2024، وهو الموعد المحدد في اللائحة، وأوضح مصدر لـ"اليوم السابع" أن الزمالك تلقى خطابا بإيقاف القيد بسبب خالد بوطيب في شهر أبريل، أي بعد الموعد المحدد، وبالتالي وطبقا للائحة يحق لـ الزمالك الحصول على الرخصة.