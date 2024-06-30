سلطات كييف: 11 قتيلا بضربات روسية جنوب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات كييف اليوم الأحد، مقتل 11 شخصا في ضربات روسية على مدينة بجنوب أوكرانيا وقرى منطقة دونيتسك.





وقال حاكم منطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف، حسبما أفادت قناة "فرانس 24 "، إن ضربة على مدينة "فيلنيانسك" أودت بحياة سبعة مدنيين بينهم طفلان وأصيب 10 آخرون. وأضاف فيدوروف، في تغريدة له على شبكات التواصل الاجتماعي اليوم ، "تضررت منشأة حيوية ومتجر ومبان سكنية خلال القصف الروسي".

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