نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العامة 2024.. وصول صناديق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلى اللجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، وصول صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 لمراكز توزيع الأسئلة المتضمنة امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية " علوم ورياضة" والأدبية بمحافظتي القاهرة والجيزة، منذ قليل، تحت حراسة مشددة من قبل قوات الشرطة.

وأكدت المصادر أن هناك خطة محكمة لخط سير توزيع مظاريف الأسئلة على اللجان الامتحانية في جميع المحافظات مؤمن من قبل عناصر قوات وزارة الداخلية وتحت الحراسة المشددة لحماية سرية الامتحانات.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم تسليم مظاريف الأسئلة البلاستيكية المغلقة بالشمع الاحمر لرئيس كل لجنة امتحانية مع تحرير محاضر استلام وتوقيع رئيس كل لجنة على محضر استلام مظروف الأسئلة الخاص بلجنته في حضور الشرطة المرافقة للصناديق الحديدية.



و يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، اليوم الثلاثاء داخل لجان مراقبة ومؤمنة، لضمان سير العملية الامتحانية.

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة

-يوم 2 يوليو2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم 6 يوليو2024: امتحان الكيمياء والجغرافيا.

-يوم 10 يوليو2024: امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع، وامتحان الرياضيات البحتة جبر والهندسة الفراغية.

- يوم 13 يوليو2024: امتحان الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل.

-يوم 17 يوليو2024: امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية استاتيكا، وامتحان الفلسفة والمنطق.

- يوم 20 يوليو2024: امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.