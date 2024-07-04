نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فاركو.. موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق الإسماعيلي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

نتيجة مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

وسقط فريق الزمالك في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فاركو، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء في الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد فريق الزمالك في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم برصيد 38 نقطة.

موعد مباراة الزمالك القادمة عقب التعادل أمام فاركو

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره الإسماعيلي، في الجولة القادمة من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الأحد المقبل الموافق 7 يوليو الجاري.

وستنطلق صافرة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ستاد القاهرة الدولي.