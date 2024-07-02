نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالله جورج: الزمالك ضحى بنفسه من أجل الأندية والدنيا قامت مقعدتش بعد الاعتذار عن مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد عبدالله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمستشار الحالي، أن النادي لم يتراجع عن فكرة العودة للمشاركة في مباريات الدور الثاني، رغم شرطه.

وتابع جورج خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: "الزمالك كان له بعض المطالب وكان لا بد من التضحية بأنفسنا وهو ما جعل الأندية تعترض بعدنا".

وأضاف عبدالله جورج: "فكرة الاعتذار عن عدم مواجهة الأهلي، جاء بسبب قوة الحدث بخلاف أي مباراة أخرى، والكل وجد أن الدنيا قامت مقعدتش".