جيش الاحتلال يقصف بنى تحتية ومبان عسكرية لـ حزب الله جنوب لبنان

جدة - نرمين السيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف بنى تحتية ومبان عسكرية تابعة لحزب الله في منطقتي الطيبة ورب الثلاثين جنوب لبنان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قد أكد أن لبنان في حالة حرب، وأن التهديدات التي يشهدها هي نوع من الحرب النفسية.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية - خلال جولة تفقدية للجنوب اللبناني، أمس السبت، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - إن "التهديدات التي نشهدها هي نوع من الحرب النفسية، والسؤال الذي يتردد على كل الألسن هل هناك حرب؟ نعم نحن في حالة حرب وهناك عدد كبير من الشهداء من مدنيين وغير مدنيين والعديد من القرى المدمّرة بسبب العدوان الإسرائيلي".