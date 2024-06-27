إعلام إسرائيلي: إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى

جدة - نرمين السيد - رشقات صاروخية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن هناك رشقات صاروخية مكثفة، أطلقت من جنوب لبنان باتجاه صفد وعدد من مناطق الجليل الأعلى، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت اليوم، أن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل من أن أي مناورة محدودة في لبنان قد تشعل حربا شاملة.

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