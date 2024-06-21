75 شهيدا إثر غارات للاحتلال على مناطق متفرقة في غزة منذ صباح اليوم

جدة - نرمين السيد - قصف إسرائيلي بمدينة رفح الفلسطينية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصادر طبية، اليوم الجمعة، أن هناك 75 شهيدا إثر غارات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح اليوم، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن 30 شهيدا وصلوا منذ صباح اليوم إلى مستشفى المعمداني جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة.

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