أمريكا تحذر إسرائيل من أن أي مناورة محدودة في لبنان قد تشعل حربا شاملة

جدة - نرمين السيد - الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل من أن أي مناورة محدودة في لبنان قد تشعل حربا شاملة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن مسؤولون أمريكيون أعربوا عن دعمهم لإسرائيل بالكامل ضد حزب الله اللبناني، قائلين إنهم لن يمنعوا إسرائيل من الحرب في لبنان إذا تعثرت الدبلوماسية.

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