جيش الاحتلال: نفذنا غارات جوية على مبان عسكرية لحزب الله في حولا وعيترون

جدة - نرمين السيد - قصف مدفعي إسرائيلي بجنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن الاحتلال نفذ غارات جوية على مبان عسكرية لحزب الله في حولا وعيترون، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف وادي حمول والمنطقة المجاورة للناقورة بالجنوب اللبناني.

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