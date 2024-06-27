بطريرك الكاثوليك يوقع عقود شراء مدرسة جديدة

وقع الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اليوم الخميس عقود شراء مدرسة جديدة بالإيبارشية البطريركية.





حضر توقيع العقود الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، والعاملين بالمدرسة.

وفي هذا السياق، جاءت المدرسة تحت اسم الأهداف الخاصة، لتنضم إلى سلسلة مدارس سان جورج، بمصر الجديدة، ومدينة نصر، وجيرار، وسان ميشيل، والرحمة، بالإسكندرية.

وستخدم المدرسة الطلبة والطالبات، الراغبين في الدراسة من مرحلة حضانة، وحتى الصف الثالث الإعدادي، وذلك في إطار رغبة الإيبارشية البطريركية في غرس قيم التربية الصحيحة والثقافة والعلوم في نفوس أبنائها وبناتها.