جدة - نرمين السيد - غارات إسرائيلية على جنوب لبنان - صورة أرشيفية

قال قائد القوات الجوية الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستقضي على حماس في غزة قريبا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف قائد القوات الجوية للاحتلال، إنهم مستعدون لمواجهة حزب الله في الشمال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قائد القوات الجوية الإسرائيلية: سنقضي على حماس ومستعدون لمواجهة حزب الله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.