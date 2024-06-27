القوات الروسية تدمر 12 مركزًا للتحكم في الطائرات المسيرة بأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 08:29 مساءً - أفاد إيفان بيرما، المتحدث باسم المجموعة القتالية الغربية الروسية، بأن القوات الروسية قامت بتدمير 12 مركزًا للتحكم في الطائرات المسيّرة ضمن منطقة مسؤولية المجموعة.

وأوضح أن أنظمة الدفاع الجوي وأدوات الحرب الإلكترونية تمكنت من تدمير 7 طائرات استطلاع مسيّرة بالقرب من مستوطنات فلاديميروفكا، بريوبرازينسكوي، بلوشتشانكا، تورسكوي، وكريمينايا، وذلك وفقًا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأشار بيرما إلى أن القوات الروسية استهدفت مواقع القوات الأوكرانية في مناطق بتروبافلوفكا، وستيلماهوفكا، وبوغسلافكا، وستيبوفايا، ونوفوسيلوفكا.

وأكد أنه تم التصدي لهجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية تابعة للواء الهجومي الثالث في الجيش الأوكراني بالقرب من منطقة أولغوفكا.

وأضاف أن القوات الروسية دمرت نظامي إطلاق صواريخ "غراد" المتعددة، بالإضافة إلى 5 قذائف هاون.

من جانبها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها تمكنت من إسقاط 23 طائرة مسيّرة و5 من 6 صواريخ أطلقتها روسيا في الساعات الأولى من اليوم، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأفاد سيرهي تيورين، حاكم منطقة خميلينتسكي، بأن الدفاعات الجوية أسقطت 9 أهداف جوية في سماء منطقته، مشيرًا إلى أن السلطات المحلية لم تتلقَّ أي تقارير عن إصابات أو قتلى أو أضرار في الممتلكات.

في السياق ذاته، ذكر فيتالي كيم، حاكم منطقة ميكولايف في جنوب أوكرانيا، أن الجيش الأوكراني دمر 6 طائرات مسيّرة و3 صواريخ "كروز" فوق المنطقة.

وأضافت السلطات المحلية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيّرتين في منطقة خيرسون الجنوبية، وطائرة أخرى في منطقة دنيبروبتروفسك.