رئيس الوزراء الأيرلندي يكشف حقيقة وجود قنبلة في منزله

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 08:29 مساءً - قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس اليوم الخميس، إن التهديد الكاذب بوجود قنبلة في منزله "غير مقبول على الإطلاق" وإنه لا يمكن السماح باستمرار ترهيب الساسة وأسرهم، وفقا لرويترز.

وأضاف هاريس للصحفيين في اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس "هذا وضع غير مقبول على الإطلاق".

وأردف: "حتى كلمة خدعة لست متأكدا من أنها كلمة عادلة فيما يتعلق بالاحترام، لأنني لا أشك في أن هذه الأشياء يتم القيام بها للتخويف والإزعاج. لدي أطفال صغار، ولدي زوجة".

القبض علي ثلاثة رجال بتهمة مضايقات المسئولين

وأعلنت السلطات الأيرلندية القبض على ثلاثة رجال الأسبوع الماضي بسبب مضايقات لمسؤلين، حيث تزايدت حالات تجمع الناس خارج منازل الوزراء الأيرلنديين، وأحيانا يرتدون أقنعة ويرفعون لافتات مناهضة للمهاجرين .

وأصبحت الهجرة موضوعا ساخنا للنقاش في أيرلندا حيث تسعى الحكومة جاهدة لاستيعاب أعداد قياسية من اللاجئين، كما نظمت احتجاجات عنيفة مناهضة للهجرة في بعض الأحيان خارج مراكز الإقامة التي يعيش فيها المهاجرون.