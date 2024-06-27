الخارجية الكندية: المستوطنات الإسرائيلية انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة

جدة - نرمين السيد - المستوطنين والأمن الإسرائيلي المتطرف

قالت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الخميس، إن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، وعائق خطير أمام تحقيق سلام شامل وعادل، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت الخارجية الكندية، أنها لا تعترف بالسيطرة الإسرائيلية على المناطق التي احتلتها عام 1967. وتابعت أنها تعارض توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

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