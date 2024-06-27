"الوطنية للإعلام" تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع منشآتها

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، مشاركتها بالحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة، والمساهمة بجزء بسيط في الجهود الوطنية، لتجاوز أي تحديات تواجه الدولة المصرية.

وكشفت الهيئة عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المنشآت التابعة لها، من استديوهات ومكاتب إدارية، وبما يتوافق مع حُسن سير العمل وانتظامه.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك يأتي من دورها الوطني، بتقديم المساندة الإعلامية لتلك الإجراءات، فقد تم توجيه كافة القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بتكثيف الجرعة البرامجية والتنويهات، التي تستهدف التوعية بكيفية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، والحفاظ على البيئة في التشغيل والإنتاج، وذلك حفاظًا على الموارد الوطنية المُستخدمة في توليد الطاقة واستهلاكها، وتسليط الضوء على كافة إجراءات أجهزة الدولة في هذا الشأن.