العالم اليوم - ضربات إسرائيلية تستهدف مواقع قرب السيدة زينب في ريف دمشق

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 12:24 صباحاً - دوت انفجارات عنيفة في محافظة ريف دمشق، ناجمة عن قصف إسرائيلي لمواقع في محيط منطقة السيدة زينب بالمحافظة، حيث تصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان

وتزامنا مع الهجوم الإسرائيلي أطلقت قواعد الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري صواريخ للتصدي لأهداف في سماء المنطقة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ضربات إسرائيلية تستهدف مواقع قرب السيدة زينب في ريف دمشق .. في رعاية الله وحفظة