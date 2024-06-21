هآم : تحذير شديد لكل من يقوم بنشر هذه الأخبار في السعودية والمفاجأة الصادمة ماهي العقوبة!

الرياض - محمد الاطلسي - وزارة التجارة السعودية حذرت ، من عدد من المواقع الوهمية والأشخاص الذين ينتحلون صفة الوزارة، ويتلقون بلاغات من المستهلكين.

وسائل التواصل مع وزارة التجارة وبينت “التجارة”، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “نحذر من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة وزارة التجارة؛ تدّعي استقبال بلاغات المستهلكين”.

وتابعت الوزارة في تغريدتها: “تسعدنا خدمتكم عبر قنواتنا الرسمية: الرقم الموحّد 1900، أو عبر تطبيق (بلاغ تجاري) 3 حقوق يحب معرفتها قبل التسوق وكشفت وزارة التجارة، في وقت سابق، عن 3 حقوق في التخفيضات يجب معرفتها قبل التسوق.

وقالت الوزارة في “إنفوجراف” على حسابها الشخصي على “تويتر” إن الحقوق الثلاثة هي: – حصول المنشأة على ترخيص تخفيضات وإبرازه بشكل واضح. 2- التأكد من صحة التخفيض بمسح “باركود” الترخيص لتظهر كافة التفاصيل. 3- إيضاح نسبة التخفيض وكتابة السعر قبل وبعد التخفيض على بطاقة المنتج.

ونصح المتحـدث الرسمي باسـم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين بأهمية التحقق إلكترونيًا من صحة تراخيص التخفيضات. وقال الحسين، عبر حسابه في “تويتر”: “إنه في نهاية العام تزيد تخفيضات المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية، قبل الشراء يمكنك التحقق إلكترونيًا من صحة تراخيص التخفيضات، برقم الترخيص. يشار إلى أنه قد يحكم على المتهم الذي قام بعملية الانتحال بالحبس لمدة ثلاث سنوات، أو بدفع غرامة قدرها اثنان مليون ريال سعودي، وقد يحكم عليه بالسجن والغرامة معاً. بالإضافة إلى مصادرة جميع الأجهزة والبرامج التي يستخدمها المنتحل.