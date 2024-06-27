بينهم رافينيا.. برشلونة يحدد نجومه الغير قابلين للماس ويكشف عن المتاحين

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أحمد جودة - القاهرة - حدد نادي برشلونة الإسباني لاعبيه الذين لا ينوي التفريط فيهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية والتي تشهد اهتمام كبير من قبل الأندية المختلفة المهتمة بتعزيز صفوفها.

برشلونة يحدد نجومه الغير قابلين للماس ويكشف عن المتاحين

ويتلقى نجوم برشلونة عدد من العروض المختلفة من أجل الرحيل عن البارسا والانضمام إليهم في الموسم الجديد في ظل سعي كل نادي لضم لاعبين ذو كفاءة عالية.

وفي هذا السياق حدد نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا وبقيادة هانز فليك اللاعبين الذين لن يخرجوا من قلعة البلوجرانا لأي نادي وبأي سعر كان.

وقال برشلونة أن كل من تير شتيجن، كوبارسي، بيدري، جافي، فيرمين لوبيز، ولامين يامال لا يمكن التفريط بهم بأي سعر كان.

في حين أوضح برشلونة أن باقي اللاعبين في النادي على استعدادا للاستماع للعروض المقدمة من أجلهم في الصيف الجاري.

