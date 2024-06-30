نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القناة الناقلة لمباراة إسبانيا ضد جورجيا اليوم الأحد 30-6-2024 في أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة الماتدور في معرفة القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وجورجيا في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين مساء اليوم الأحد الموافق الثلاثين من شهر يونيو الجاري.

ويستضيف ملعب "راين إينرجي ستاديوم"، هذه المواجهة التي ستجمع بين منتخبي إسبانيا وجورجيا في دور الستة عشر بكأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة إسبانيا ضد جورجيا في كأس أمم أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة إسبانيا ضد جورجيا اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد جورجيا في كأس أمم أوروبا

سيتم نقل وإذاعة مباراة إسبانيا ضد جورجيا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 2HD.

التردد: 12604.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.