نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم..مصطفى حجاج يحيي حفلًا غنائيًا لأول مرة في هولندا (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان مصطفى حجاج، لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، في هولندا، اليوم الأحد الموافق 30 يونيو، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

وروج "حجاج" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” للحفل، وذلك من خلال نشره البوستر الرسمي للحفلة، وعلق عليه قائلًا: "جاهزين نولع الدنيا، لأول مرة في هولاندا، امستردام انتظروا حفلة مختلفة يوم 30 يونيو".

آخر أعمال مصطفى حجاج

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى حجاج الغنائية، هو طرحه أغنية "بنجيب القرش" بالتعاون مع النجم المغربي حاتم عمور، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي حققت نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا.

تفاصيل أغنية "بنجيب القرش"

أغنية "بنجيب القرش" من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور وتوزيع أماديو، وإخراج حسام الحسينى وإنتاج ورؤية فنية وهندسة صوتية وميكس وماستر هانى محروس.