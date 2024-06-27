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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات جديدة بشأن ملف الحالة الصحية لأحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب ألمانيا وموقفه من المشاركة أو عدمها أمام نظيره الدنمارك ببطولة كأس أمم أوروبا.

مدرب ألمانيا يكشف موقف نجمه من المشاركة أمام الدنمارك

وقال رودي فولر المدير الرياضي بمنتخب ألمانيا في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو: "روديجر شارك في جلسة تدريب قصيرة في صباح الأربعاء، علينا الآن أن ننتظر يومًا بعد يوم".

وتابع: "في النهاية، يتعين على أنطونيو والقسم الطبي اتخاذ القرار معًا، في الوقت الحالي، لا يزال من السابق لأوانه قول أي شيء نهائي".

ويستعد المنتخب الألماني لمواجهة نظيره الدنماركي يوم السبت المقبل الموافق 29 يونيو الحالي في لقاء حاسم بينهم ضمن منافسات دور 16 من بطولة يورو التي تقام بالدولة الألمانية.

ويذكر أن روديجر شارك بتدريبات منتخب بلاده اليوم الخميس وشارك بمران الكرة على العشب في أول ظهور له بعد إصابته بمباراة سويسرا الأخيرة بدور مجموعات البطولة الأوروبية.

