المنتج طارق الجنايني يعلن بدء التحضير للجزء الثاني من فيلم "الحريفة"

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المنتج طارق الجنايني عن بدء التحضير للجزء الثاني من فيلم "الحريفة"، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة. وذلك بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول، الذي تم عرضه في 4 يناير الماضي في دور العرض السينمائية.

ونشر "الجنايني" مقطع فيديو لأبطال الجزء الأول من فيلم "الحريفة"، نور النبوي، أحمد غزي، عبدالرحمن محمد، كزبرة، وعلق عليه قائلا:" الحريفة راجعين من تاني وعايزنكم معانا في الريمونتادا".

وفتح الباب للموهوبين قائلا:" لأي بنت أو ولد من سن ١٨ ل٢٥ تقدروا تبعتوا فيديوهات ليكم وانتوا بتمثلوا مشهد من فيلم الحريفة ولو بتلعبوا كورة فرجونا".

أبطال وصناع فيلم "الحريفة"

شارك في بطولة الجزء الأول من فيلم "الحريفة" عدد كبير من النجوم أبرزهم: نور النبوي، نجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، ونور إيهاب، أحمد غزي، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني المهرجانات كزبرة.

أحداث فيلم "الحريفة"



تدور أحداث فيلم "الحرّيفة" في إطار من الدراما والأكشن، حول ماجد وهي الشخصية التي يجسدها الفنان نور النبوي، لاعب كرة القدم الذي يخوض معركة مع أقرانه من محترفي كرة القدم من الطبقتين، العليا التي كان ينتمي إليها، والدنيا التي اضطرته الظروف لأن يصبح فردًا منه.ا

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