ألبوم "معايا هتبدع" يحصد جائزة أفضل ألبوم لعام 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نتائج حفل مسابقة حفل جوائز الشرق الاوسط ميدل إيست "Mema Encouragement Awards" السنوية لعام 2024، حيث حصد الفنان رامي صبري جائزة أفضل ألبوم لـ "معايا هتبدع".

ويذكر أن الفنان أحمد شيبة والمطربة بوسي قد فازوا بجائزة افضل مطرب شعبي ومطربة شعبية، وحصدت إذاعة الراديو 9090، بينما جائزة التشجيعية في حفل جوائز الشرق الاوسط التشجيعية للموسيقي لعام 2024، فازت بها الفنانة حنان الشاطر وكارلا شمعون، حبيبة الحفناوي، جائزة أفضل محطة إذاعية في الشرق الأوسط في جوائز "ميدل إيست ميوزك أورد MEMA - ميما" السنوية لعام 2024، وايضا فازت قناة free tv بجائزة افضل قناة مزيكا، وجائزة أفضل مهندس صوت في حفل جوائز الشرق الاوسط لعام 2024، فاز بها هاني محروس، وافضل دي جي حصل عليها خالد حسين، افضل فرقة موسيقيّة حصل عليها لـ شارموز.

أغاني ألبوم "معايا هتبدع"

ويحتوى ألبوم رامي صبري على 8 أغنيات متنوعة، بدأ طرحها من 20 ديسمبر على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، يضم 3 أغنيات من ألحانه هي "يمكن خير" من كلمات أحمد علي موسى، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، أما ثاني أغنية من ألحانه هي "لما بيوحشني" من كلمات أحمد على موسى وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، أما الأغنية الثالثة فهي "إحنا في حتة تانية" من كلمات محمد القياتي وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل.

ويضم كذلك 5 أغنيات بتوقيع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، وهي الأغنية الرئيسية للألبوم "معايا هتبدع" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، يضم الألبوم أغنية "حبينا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين، وتوزيع مكس وماستر طارق توكل، أما أغنية "بتفتكري" فهي من كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، والأغنية الأخيرة في الألبوم بعنوان "فاكر نفسك هدية"، من كلمات أحمد علي موسى، وألحان مدين، وتوزيع مكس وماستر جلال حمداوي.





