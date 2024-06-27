آخيرا ً .. كشف الستار عن سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2025 وسعرها في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - تويوتا كشفت الستار اخيرا عن السيارة اليابانية العملاقة والأشهر تويوتا لاندكروزر برادو 2025 والتي يترقب الجميع معرفتها وتفاصيل ميزاتها، وفي هذه السطور سوف نعرفكم على ميزات وسعر سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2025 وسعرها في الأسواق السعودية.

مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2025

تأتي هذه السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة ٢.٤ لتر تيربو مع قوة ٢٧٧ حصان،بعزم دوران ٤٣٠ نيوتن/متر،مع معد استهلاك للوقود ١٠.٦ كم/لتر ونوع الوقود البنزين.

مميزات سيارة تويوتا برادو ٢٠٢٥

تمتلك هذه السيارة العديد من المميزات الرائعة بها وهي كالتالي:-

مقاعد من الجلد.

مقاعد أمامية كهربائية.

تدعم خاصية التدفئة والتهوية للمقاعد.

شاشة ترفيهية بحجم ٨ بوصة.

لوحة عدادات رقمية.

نظام صوتي عالي جدا مكون من ١٤ مكبر صوت.

عجلة قيادة كهربائية.

تكييف هواء اوتوماتيك.

فتحة سقف.

مريات ضم كهربائية.

خاصية الدخول الذكي إلى السيارة.

بلوتوث.

منافذ USB و AUX.

هناك العديد من عوامل الأمان والسلامة في سيارة تويوتا برادو ٢٠٢٥ وهي كالآتي:-

تحتوي على ١٠ وسائد هوائية.

كاميرا خلفية بدقة ٣٦٠ درجة.

حساسات أمامي وخلفي.

نظام تحذير الخروج من المسار.

نظام التحذير عن التصادم الأمامي والخلفي.

فرامل مانعة للانغلاق.

توزيع اليكتروني للفرامل.

المساعدة عند الصعود إلى المرتفعات.



وينحصر سعر هذه السيارة في السعودية بين ٢٣٥,٦٨٥ ريال سعودى و ٢٦٠,٥٣٠ ريال سعودي على حسب الفئة الخاصة بها.