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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن الشرط الوحيد الذي قد يجعل جادون سانشو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مستمرًا مع الفريق خلال الفترة القادمة.

شرط واحد يمنع رحيل سانشو عن مانشستر يونايتد

عاد سانشو إلى قلعة الشياطين الحمر بعد أن انتهت إعارته إلى نادي بروسيا دورتموند الألماني هذا الصيف وارتباطه بالرحيل عن اليونايتد أيضًا.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن سانشو يمتلك أمل البقاء مع مانشستر يونايتد في الموسم الجديد حتى وإن وصله عروض مختلفة.

وأوضحت الأحاديث أن شرط بقاء سانشو في مانشستر يونايتد هو حال عدم تلقيه أي عرض مناسب من الناحية المالية في ظل عدم رغبة النادي في التفريط بخدماته بمبلغ بسيط.

وكان نادي يوفنتوس قد قدم عرضا للحصول على خدمات سانشو من أجل التعاقد معه ولكن مانشستر يونايتد لم يوافق على التخلي عنه له وذلك بسبب عدم تقديمه المبلغ المطلوب.