نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفرمان من بنزيما.. الاتحاد يستقر على مدربه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن المدرب الجديد الذي يسعى نادي اتحاد جدة السعودي إلى التعاقد معه خلال الفترة القادمة من أجل قيادة تدريب الفريق.

الاتحاد يستقر على مدربه الجديد

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن كريم بنزيما يرغب في وجود زيدان معه في نادي الاتحاد الفترة المقبلة.

وبحسب موقع “okdiario" الإسباني، فإن بنزيما اتصل بزيدان لإقناعه من أجل تولي تدريب نادي اتحاد جدة السعودي في الموسم القادم.

وسبق ورفض زيدان عرضا من السعودية ولكن لم يكن العرض هو تدريب، لكن مع كلام بنزيما معه واشتياقه للعودة إلى التدريب مرة أخرى فإنه قد يتولى قيادة الاتحاد في الموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن نادي اتحاد جدة السعودي قد أنهى موسمه في الدوري السعودي خلال الموسم الماضي وهو في المركز الخامس برصيد أربعة وخمسون نقطة.

