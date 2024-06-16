انت الأن تتابع خبر نبوءات كارمن شماس تُحدث ضجة: مفاجآت عاطفية ضخمة لمواليد هذا البرج الفلكي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - توقعات كارمن شماس لعام 2024 تبشر مواليد برج العقرب بإمكانية كبيرة للوقوع في الحب، وربما يأتي الشريك من ثقافة أو بلد مختلف. ويحتمل أن يظهر الحب بشكل غير متوقع، خصوصًا إذا كان القلب جاهزًا ومتقبلًا.
نبوءات كارمن شماس لمواليد برج العقرب 2024 عاطفيا
- بعض مواليد برج العقرب قد يجددون علاقة حب قديمة. وفي حالة وجود مشاكل عاطفية، يمكن أن يحمل فصل الخريف التزامات جديدة أو قرارات بالانفصال. يتوقع أن يشهد هذا العام تقلبات ومفاجآت عاطفية. قد تجد مواليد العقرب انجذابًا نحو مواليد برج الجدي، وقد يلعب مواليد برج الدلو دورًا مهمًا في بعض القرارات.
- الراحة والتوافق قد يكونان مع مواليد برج السرطان، وقد تجد صفات جذابة في مواليد برج الميزان. ومن الممكن أن تواجه تحديات مع مواليد برج الأسد أو الثور، وقد تختبر اختلافات بعد قصة حب معهم.
توقعات كارمن شماس لمواليد برج العقرب 2024 صحيا
- فيما يخص الصحة، تنبئ كارمن شماس بأن الحالة الصحية لمواليد برج العقرب ستكون جيدة عمومًا في عام 2024. ولمن يعانون من أمراض أو مشاكل صحية، قد يجدون العلاج المناسب. على الرغم من ذلك، يُنصح مواليد العقرب في الدائرة الأولى بالاهتمام الشديد بصحتهم خاصة في شهر أكتوبر، مع التركيز على الوقاية والعناية الفائقة.
- يجب الانتباه إلى صحة الأمعاء والعظام والحرص على ممارسة الرياضة، وكذلك الاهتمام بأي مشاكل قد تظهر في الرأس والوجه. يُشير دخول كوكب المشتري إلى برج الجوزاء إلى تحسن ملحوظ في الحالة الصحية والتخفيف من الآلام والمعاناة.
معلومات عن عالمة الفلك كارمن شماس 2024
- كارمن شماس، عالمة فلك لبنانية معروفة، ولدت في بيروت وتلقت تعليمها في الجامعة الأمريكية في بيروت حيث درست علم الفلك. بعد تخرجها في عام 1986، سافرت إلى أميركا الجنوبية وعاشت في كولومبيا لفترة طويلة، حيث تدربت على يد خبراء في علم الفلك وافتتحت مكتبًا للاستشارات الفلكية. تزوجت من مهندس كمبيوتر لبناني وأنجبت ابنة واحدة.
- عادت كارمن شماس إلى بيروت في عام 1999 وبدأت مشوارها المهني من خلال الظهور في برنامج "عالم الصباح" على تلفزيون المستقبل، ومن خلال فقرة "كارمن والأبراج". كما عملت في إذاعة الشرق وكتبت في صفحة الأبراج بمجلة قمر وجريدة النهار، مما أكسبها شهرة واسعة في العالم العربي. كتابها السنوي حول التوقعات الفلكية يُعد من أكثر الكتب مبيعًا.
- في مارس 2001، تم اختيارها كواحدة من أكثر 100 شخصية تأثيرًا في تغيير لبنان وفقًا لجريدة L’Express International. كما أجرت مقابلات مع صحف عالمية مثل نيويورك تايمز وهي عضو في اتحاد علماء الفلك الأميركيين. اشتهرت بتوقعاتها الدقيقة، ومن أبرزها توقعها لحادثة سيئة في 14 فبراير 2005، والتي تزامنت مع اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
- كارمن شماس ليست فقط عالمة فلك، بل تعمقت أيضًا في دراسة اليوغا وعلم الطاقة، مؤكدة على أهمية هذه الممارسات في تحسين الصحة النفسية والبدنية.