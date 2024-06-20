تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بعد ارتفاع حالات الوفاة بالحج!

الرياض - محمد الاطلسي - توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، أن يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وقالت الأرصاد السعودية، في تقريرها لحالة الطقس اليوم الأربعاء، إنه في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، كما تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

سحب رعدية ممطرة

وأشارت الأرصاد السعودية إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 -30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى اعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما عن حالة البحر، قالت الهيئة، إن حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الوفاة بسبب الحرارة الشديدة

ويأتي هذا في وقت ترتفع فيه حالات الوفاة في موسم الحج في الممكلة العربية السعودية هذا العام، حيث أعلن مصدر مسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية وفاة 136 حاجا إندونيسيا هذا العام، ثلاثة منهم بسبب ضربة شمس.

كما سجلت 13 وفاة بين حجاج إقليم كردستان العراق بسبب الحرارة وجلطات بالقلب.

ومن الأردن تم إعلان وفاة 14 حاجا أردنيا وفقدان 17 آخرين جراء موجة الحر الشديدة، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، وفاة 14 حاجا أردنيا بعد إصابتهم بضربة شمس بسبب موجة الحر الشديدة”، وأن 17 آخرين “في عداد المفقودين.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 2764 حالة إصابة بالإجهاد الحراري، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة والتعرض للشمس، وعدم الالتزام بالإرشادات.

وأكدت ا فيلصحة السعودية بيان، أن الوقاية هي الأهم، والتزام الحجاج بعدم الخروج وقت الذروة إلا عند الضرورة، أو استخدام المظلة، كان سيقلل حالات الإصابة بالإجهاد الحراري.