أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار متفرقة في15 محافظة يمنية

توقعات بهطول أمطار متفرقة في15 محافظة يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة على عدة محافظات واضطراب البحر نتيجة الرياح، وأجواء شديد الحرارة في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز يوم الخميس من المتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة مع تساقط حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، البيضاء، ذمار، ريمة ومرتفعات لحج وأبين.

ويتوقع أيضاً هطول أمطار رعدية متفرقة على صعدة، حجة، عمران، المحويت، صنعاء، شبوة، حضرموت والمهرة ومناطق من سهل تهامة.

وأشار المركز إلى هبوب رياح قوية حول أرخبيل سقطرى تصل أقصى سرعه لها إلى 40 عقدة.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء شديدة الحرارة في المناطق الصحراوية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 43 درجة مئوية، وشديدة الحرارة في السهول والمناطق الساحلية ودرجات الحرارة بين 36 ـ 40 .

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب : 24.0ملم، إب (بعدان): 20.8، صعدة: 11.4، إب (السدة): 8.0، عتق : 3.0، المهرة (صرفيت) : 1.0.

كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات أبين، لحج، الضالع، تعز، ذمار، ريمة، صنعاء، عمران، المحويت وحجة.

وحسبما أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية، ومن اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية.

كما حذر من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول الساحلية ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وبالإكثار من شرب السوائل.

