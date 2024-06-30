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خبير تحكيمي يهاجم فيتور بيريرا بسبب أخطاء الحكام

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أحمد جودة - القاهرة - أكد سمير عثمان الحكم الدولي السابق  أن مايحدث خيال علمي من هذه الاخطاء مؤكدا أن حكم الفيديو كان يجب أن يراجع لقطة مباراة الاتحاد السكندري والداخلية بشكل جيد.

تصريحات سمير عثمان

وأضاف سمير عثمان في تصريحات تلفزيونية، أنه لاول مرة يقول هذه الجملة أننا وصلنا إلى مرحلة الاستهتار بمقدرات كرة القدم وحكم الفيديو كان يجب أن يتأني بشكل جيد.

وواصل، أن هدف بيراميدز امام سموحة غير صحيح والمفروض ان تكون الكرة فاول لان لاعب بيراميدز تعمد دفع لاعب سموحة زحكم الفار ظل يبحث عن التسلل ونسي أن هناك فاول.

واختتم تصريحاته، أن البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام بيهزر وبيخلق مشاكل وإنه وضع اللائحة الداخلية وقال أن محمد الصباحي ومحمد الحنفي رسبوا في الاختبارات وبناء علي كلامه يجب الايلعبوا ولكنه تراجع في هذا القرار وعلي بيريرا ان يخرج ويوضح مبررات اشراكه لإنه في هذه الحالة هو خالف اللائحة وبالتالي من حق المقاولون الاعتراض.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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