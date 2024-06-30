ألمانيا تتأهل إلى ربع نهائي يورو 2024

ألمانيا تتأهل إلى ربع نهائي يورو 2024تأهل المنتخب الألماني لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أوروبا 2024، بعد فوزه على نظيره الدنماركي 2-صفر في المباراة التي أقيمت بينهما السبت في دورتموند، في إطار مباريات دور الـ16 من البطولة المقامة حاليا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

أحرز هدفي المنتخب الألماني كل من كاي هافرتس من ركلة جزاء، وجمال موسيالا في الدقيقتين (53 و68).

ويلتقي منتخب ألمانيا في الدور ربع النهائي مع الفائز من مباراة اسبانيا وجورجيا التي ستقام اليوم الأحد.

وتبادل المنتخبان السيطرة على مجريات المباراة، وإن كان المنتخب الألماني ظهر أكثر استحواذا على الكرة في الشوط الأول لكنه لم يترجم ذلك إلى أهداف.

وبالرغم من البداية القوية للمنتخب الدنماركي في الشوط الثاني والتي أسفرت عن هدف مبكر بعد مرور دقيقتين فقط، إلا أن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل، وتبع ذلك مباشرة احتساب ركلة جزاء للمنتخب الألماني سجل منها هافرتس الهدف الأول لفريقه.

وحاول المنتخب الدنماركي العودة لأجواء اللقاء بعد الهدف الألماني لكن كل محاولاته باءت بالفشل، في الوقت الذي اعتمد فيه أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة على المرمى الدنماركي قبل أن يسجل منتخب ألمانيا الهدف الثاني الذي حسم به المواجهة.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة توقفت لنحو 20 دقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية، خلال الشوط الأول، لكن تم استئناف اللعب عقب التوقف، بعدما عاد اللاعبون إلى أرضية الملعب وأجروا عملية إحماء سريعة ثم تم استئناف اللعب.