العالم اليوم - بتهمة الرشوة.. طرد وزير الدفاع الصيني السابق من الحزب الحاكم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 05:22 مساءً - طرد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين وزير الدفاع السابق لي شانغ من الحزب، ويجري التحقق معه بتهمة الفساد والرشوة، على ما أفادت وكالة أنباء شينخوا الصينية، اليوم الخميس.

وأقيل لي من منصبه في أكتوبر 2023 بعد اختفائه عن الأنظار لمدة شهرين تقريبا.

ومن المرجح أن يواجه لي شانغ محاكمة قد تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وقالت وزارة الدفاع الصينية، يوم الخميس، إن لي أساء استخدام سلطته لإثراء نفسه من خلال تلقي الرشاوى ومنح الامتيازات في انتهاك للانضباط العسكري والحزبي.

ووجهت مثل هذه الاتهامات في السابق للعديد من قادة الجيش الصيني تحت حكم الرئيس وزعيم الحزب شي جينبينغ.

كما يرأس شي القوات المسلحة بصفته رئيسا للجنة العسكرية المركزية وجعل حملة القمع على الفساد سمة مميزة لحكمه منذ توليه السلطة قبل أكثر من عقد.

وكان لي اختفى عن الأنظار لمدة شهرين تقريبا العام الماضي قبل إقالته من منصبه.

وزعمت مصادر مطلعة أن هناك تطهيرا واسع النطاق للضباط المشتبه في تأمرهم مع قوى خارجية أو عدم ولائهم الكافي لشي.